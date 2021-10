Tutti alnon è d'accordo. E ha un esempio calzante: "Mi ricordo quand’ero direttore sportivo del Milan e nel 2009 i dirigenti del City vennero a Milano offrendo 105 milioni per Kakà , ma Ricky disse no: con rispetto parlando, non riteneva il club inglese adeguato al suo valore. Mi disse: se devo andare, vado al Real, non al City. E andò al Real. Oggi il nuovo Newcastle saudita promette di andare su quella falsariga. Oggi è una squadra di medio calibro della Premier che addirittura lotta per la salvezza".