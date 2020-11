Matthijs de Ligt continua il suo recupero dopo l'operazione alla spalla. Il centrale della Juventus sperava di essere a disposizione per la gara contro la Lazio ma dovrà aspettare la sfida col Cagliari dopo la sosta per le nazionali. Il club, d'accordo con lo staff, non vuole correre inutili rischi e preferisce aspettare il pieno recupero del giocatore. Il difensore è fuori anche dalla lista dei convocati dell'Olanda: salta quindi la sfida nella sfida contro la Spagna di Morata, in programma l'11 novembre e con la Polonia di Szczesny, il 18. Nel mezzo, gli Orange affronteranno la Bosnia domenica 15 novembre.