In una parola, monumentale. Così si può riassumere la prestazione di Matthijs de Ligt contro l’Atalanta, efficace contro Zapata dopo 10 minuti iniziali di sbandamento. Il colombiano è stato progressivamente bloccato, mentre l’olandese si esaltava in anticipi e scivolate. Presente e futuro del club bianconero, che non ha nessuna intenzione di cederlo. La Juve ha già rispedito al mittente ogni tipo di sondaggio e lo ha anche comunicato a Mino Raiola.