Matthijs de Ligt ha vinto il premio come miglior calciatore olandese della passata stagione battendo il suo amico ed ex compagno di squadra Frankie de Jong che si è invece trasferito al Barcellona. De Ligt ha ricevuto il premio ad Amsterdam e ha parlato durante la cerimonia: ​ ​"Lavorerò duramente in Italia per riuscire a emulare la vecchia generazione dei Koeman, dei Van Persie, dei Robben e dei Van Gaal".