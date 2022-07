come riportato dalla Gazzetta dello Sport. La mossa della dirigenza, per tutelarsi in attesa è dell’intesa con Kalidou Koulibaly, attesa prima dell'addio dell'ex Ajax. Alla Continassa non vogliono certo correre il rischio di restare a mani vuote o di strapagare un'alternativa e si muovono, anche se l'addio di De Ligt era fuori dai piani bianconeri. Lunedì ci sarà un nuovo incontro tra le parti, dopo quello di questi giorni legato a Paul Pogba, in cui Federico Cherubini potrà riproporre a Rafaela Pimenta, agente, quel rinnovo di contratto utile per andare oltre la scadenza del 2024. E non è un semplice atto formale, scrive la Rosea.- Come si legge: "A Torino sanno molto bene che, in realtà, il giocatore ha deciso di provare nuove esperienze. Ma ma la mossa serve a fargli capire che non c’è fretta di lasciarlo andar via. Anzi. Collegata a questa considerazione, c’è anche la bagarre che si sta creando per Koulibaly". Unica missione: non trovarsi sguarniti. Solo con la clausola potrebbe liberarsi subito senza passare dalla Juventus, ma in quel caso i milioni sarebbero 120 e non 90. Chelsea e Bayern continuano a spingere, la Juve fa la sua mossa.