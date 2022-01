Another great training session, excited for what's to come #ForzaJuve pic.twitter.com/32Y2EYfzoO — Matthijs de Ligt (@mdeligt_04) January 4, 2022

Nell'ultimo mese si è parlato molto del futuro di, dopo le parole rilasciate in più occasioni dall'agente del difensore,. Il pilastro della difesa della, però, non vede l'ora di confermare tutte le sue qualità con la maglia bianconera: "Un altro grande allenamento, sono eccitato per quello che verrà".