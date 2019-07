Your browser does not support iframes.

Il mercato è infuocato e la Juventus ne è tra le grandi protagoniste in questa estate rovente. Tuttosport mette in prima l'incontro a Ibiza tra Fabio Paratici e Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, che si avvicina ai bianconeri, anche se prima sono da definire la cessione di Gonzalo Higuain e da convincere l'Inter, che chiede 60 milioni di euro. Il Corriere dello Sport, invece, preferisce il colpo Matthijs de Ligt, ormai a un passo: "De Ligt meglio di CR7", per il "colpo del decennio" in programma per la Juventus. Dalla Spagna, invece, Marca si concentra sul grande acquisto Joao Felix per l'Atletico Madrid, As insiste sulla crisi di Lionel Messi con la maglia dell'Argentina, mentre El Mundo Deportivo fa il punto sul grande mercato del Barcellona fin qui.



Le prime pagine dei quotidiani nella nostra gallery dedicata.