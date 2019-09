In Olanda non ci stanno: dopo le critiche a De Ligt per il debutto in campionato pressoché disastroso, la stampa orange risponde a muso duro a quella italiana. Su NOS, noto portale sportivo di base ad Amsterdam e dunque vicino alle cose di casa Ajax, le parole riportate da La Gazzetta dello Sport e dal giornalista Tancredi Palmeri (che pure attraverso Twitter aveva dato un bel 3 al centralone fresco d'arrivo a Torino) sono 'bugiarde'. 'I media italiani si sono uniti sulla performance di De Ligt, che ha beneficiato dell'assenza di Chiellini', le parole di NOS. Che no, non ci sta.