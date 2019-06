Incastri in difesa, con Matthijs de Ligt sempre protagonista. Il difensore olandese ha assicurato che rivelerà la sua prossima destinazione dopo la Nations League: dopo averci lavorato per mesi, la Juventus ha visto allontanarsi il classe ’99 dell’Ajax, che però potrebbe snobbare anche il Barcellona. Come si legge su Tuttosport, se a spuntarla fosse il Paris Saint-Germain, i bianconeri virerebbero su un’alternativa di lusso come Marquinhos: il brasiliano ha dichiarato di voler restare a Parigi, ma potrebbe essere sacrificato in virtù dell’arrivo di De Ligt. Per l’ex Roma serve comunque una cifra importante, non inferiore a 65 milioni di euro.