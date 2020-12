Matthijs De Ligt ha conquistato la Juve. Nonostante sia solo un classe '99, il centrale olandese è già diventato leader insostituibile al centro della difesa di Pirlo. Da quando è in bianconero l'ex Ajax è cresciuto nettamente e, come rivela al The Athletic, rifarebbe questa scelta altre mille volte: "Ho sempre pensato che questo fosse il posto migliore per me, non mi sono mai pentito di essere venuto a Torino. Ho fatto la scelta giusta e sono contento di giocare insieme a campioni come Bonucci e Chiellini".