Tanto lavoro, e si è visto. La Gazzetta dello Sport in edicola racconta come per la Juve sia stata la difesa, il primo elemento del ritorno alla vittoria. Racconta il quotidiano: "Cambia l’assetto (da tre a quattro a seconda della disponibilità e delle necessità) ma non l’atteggiamento: il reparto è tornato solido e aggressivo, con un De Ligt sempre più leader. In Europa da novembre a oggi solo il Real ha subito di meno (8) della Juve (10)".