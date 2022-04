De Ligt capitano. E' l'urlo di un partito che diventa sempre più numeroso. Lo compongono tantissimi i tifosi bianconeri che vorrebbero vedere Matthijs de Ligt diventare capitano, senza necessariamente aspettare di scalare le gerarchie di anzianità, approfittando del sicuro addio di Paulo Dybala e quello sempre più probabile di Giorgio Chiellini (che porterebbe la fascia a Bonucci). L'olandese ha convinto tutti, da tempo, e il popolo juventino vuole che su di lui sia costruito il futuro. La dirigenza per prima cosa dovrebbe riuscire a blindare De Ligt e impostare su di lui il post Chiellini (e Bonucci). Con o senza fascia, in questo momento cambia poco, perché De Ligt di questa Juve è leader assoluto in campo, tra gol, difese e parole. Sul gol e gli assist di Cuadrado scherza: "Dovrei offrirgli una cena? Sì, forse sì, una buona cena". Ma che ha anche le idee molto chiare, confermandosi ogni volta che parla dentro e fuori dal campo. Come un capitano. Come molti vorrebbero che fosse, con la fascia al braccio.