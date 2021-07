Vuole il salto di qualità, De Ligt. Quello definitivo. Come racconta Tuttosport, il centrale olandese sta recuperando dopo un Europeo non facile e soprattutto dopo le tante critiche arrivate in Olanda, con il carico da novanta firmato Marco van Basten.Ora, riposo, cani, la sua AnneKee e un po' di vacanze a Ibiza - curiosità: nello stesso Lido dove bazzica anche il suo vecchio allenatore, Andrea Pirlo -, dove proverà a rimettersi in sesto mentalmente per tornare più carico a Torino, dove prenderà il via la sua terza stagione alla Juventus e la prima con. Proprio il centrale è stato uno dei punti cruciali della prima rottura tra le parti: quell'Ajax, così forte, piegò la Juve e chiuse di fatto la lunga corsa di Allegri. Ora il toscano potrà goderselo, renderlo un perno. Ancora Chiellini e Bonucci, sì. Ma soprattutto De Ligt: il più forte, nonostante le critiche.