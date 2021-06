L'allenatore dell'Olanda Franck De Boer è intervenuto in conferenza stampa e, tra le altre cose, ha parlato delle condizioni di de Ligt: "Domani sarà titolare, si è allenato bene negli ultimi giorni. Ha preso parte a tutto. È pronto! Dovrò deludere due giocatori, che dovranno guardare la partita dagli spalti. Penso che la temperatura alle 21 di domani andrà bene. Ma ci eserciteremo all'ombra e prenderemo molti liquidi per creare una sorta di tampone - aggiunge - Quando fa così caldo, non è necessario pressare tutto il tempo, ma trovare altri modi per creare occasioni"