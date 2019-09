Un colloquio fitto con Agnelli , poco prima della partita. Un po' di rassicurazioni perché è normale che in questi giorni si parli tanto di lui, e soprattutto sarà normale che in futuro le cose non cambieranno. L'attenzione perè tanta, un po' l'olandese l'ha sofferta. Sta migliorando, come ricorda Tuttosport: ma ancora non basta. La giovane età è sicuramente un'attenuante, anche per questo Nedved ci ha tenuto a puntualizzare: 'Si sta impegnando molto, mi piace tanto, sta lavorando come deve. Mi spiace solo per l'infortunio di Chiellini, gli poteva insegnare e dare qualcosa in più. Però deve crescere in fretta, sono convinto che lo farà'.