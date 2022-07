Matthijs de Ligt è fidanzato con Annekee Molenaar da prima del suo approdo a Torino. Lei, modella, figlia dell’ex difensore dell’Ajax Keje Molenaar. Entrambi sono classe 1999 e sembrano legati da un grande amore. Nonostante le sirene di mercato vedano Matthijs trasferirsi a Monaco di Baviera con il Bayern in forte pressing i due si sono goduti le vacanze ad Atene in Grecia prima di fare ritorno a Torino per le visite mediche e l'inizio stagione di De Ligt. In gallery le foto dei due.