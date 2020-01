De Ligt, a Sky Sport, parla di Juve-Parma e della sua crescita: "Per noi è molto importante vincere, volevamo vincere ed è importante averlo fatto - le sue parole -. Allenarmi con Ronaldo? Per me è fantastico, sa prepararsi, sa come vincere, ce lo può insegnare. E' il più forte di tutti, cerco di imparare da lui tutti i giorni e cerco di migliorarmi. Bilancio? Sono molto contento dei miei primi sei mesi, certamente ci sono state critiche. Ma se penso a 6 mesi fa, credo di essere cresciuto molto. Non è importante ciò che sei, ma dove vuoi arrivare nel futuro, quello che vuoi essere. Cerco di migliorarmi, di accrescere le mie presenze. Centro destra o sinistra? E' un po' diverso, posso giocare anche a sinistra, a destra è più naturale però. Lì sono più a mio agio".