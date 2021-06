Frank de Boer pensa alla sua Olanda. Dopo la vittoria sofferta contro l'Ucraina, infatti, gli Orange sono pronti a tornare in campo, ripartendo dai propri punti fermi: Frenkie de Jong su tutti. Ma altrettanto importante sarà il recupero di Matthijs de Ligt, che ha saltato la prima gara per infortunio ed è pronto a tornare. Il tecnico ha un compito per le prossime gare: deve centellinare lo juventino, che comunque è già tornato a allenarsi con i compagni.