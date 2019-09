Matthijs de Ligt vs Spal



[Credit to DSTUDIOS] pic.twitter.com/mPT0CwpmNm — Piemonte Timeline. (@JuveTimeline) September 29, 2019

Per la prima volta in stagione, la Juventus ha dato la sensazione di solidità difensiva, come ribadito poi da Maurizio Sarri in conferenza stampa. E gran parte del merito è del talentuoso centrale classe '99, alla miglior prestazione fin qui con la maglia bianconera. Lo dimostrano anche questi due video, che riassumono la sua performance in Juventus-Spal: