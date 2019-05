Il Manchester City non ha intenzione di arrendersi. I Citizens continuano a tenere nel mirino Matthjis De Ligt: il difensore olandese è prossimo a salutare l’Ajax al termine di una stagione straordinaria in termini di risultati, con le vittorie in campionato e Coppa e la semifinale in Champions League. Secondo il Daily Mail, il club inglese sarebbe pronto ad insistere per arrivare a De Ligt, proponendo un’offerta superiore alle dirette concorrenti. Una brutta notizia per Barcellona, Juventus e Manchester United, tutte pronte a fiondarsi su una delle rivelazioni dell’ultima edizione della manifestazione continentale più importante. La lotta è solo all’inizio e promette scintille.