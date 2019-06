Matthijs de Ligt continua a restare nei pensieri della Juventus, che ha come primo obiettivo di mercato, una volta sistemata la questione allenatore, quello di inserire in rosa un grande difensore centrale. L'olandese classe 1999 è al centro di una vera e propria asta internazionale, come ricorda oggi Tuttosport. Il Barcellona è in prima linea e ha già fissato un tetto oltre il quale non intende andare: 85 milioni di euro. Agnelli, Nedved e Paratici avranno la forza e la volontà di andare oltre? Sfumato Varane, che resta al Real Madrid dopo il ritorno di Zidane, le alternative vanno dal sogno (proibito) Koulibaly a piste più abbordabili, come Marquinhos (PSG), Boateng (Bayern Monaco) e Manolas (Roma). Per dirla alla Nedved, "chi vivrà, vedrà".