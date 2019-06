. I bianconeri sono al lavoro per chiudere il colpo al più presto e superare l'agguerrita. Il club francese sembrava ormai a un passo dal chiudere l'affare con l'Ajax, ma l'inserimento dei bianconeri, con il blitz di Pavel Nedved a Montecarlo per parlare con Mino Raiola, che vi abbiamo raccontato su ilBiancoNero.com , decisivo per spostare l'asse dell'affare dalla parte della Juventus. I contatti proseguono in queste ultime ore e, secondo come racconta Tuttosport,De Ligt preferisce la pista che porta a Torino rispetto al PSG, mentre il Barcellona sembra essersi ormai fatto da parte. Quel che resta da definire, una volta che la Juventus sembra convinta a mettere sul piatto una cifra vicina aiper convincere l'Ajax, è l'accordo con il calciatore. Come vi abbiamo raccontato ieri in esclusiva , cui si possono comunque aggiungere numerosi e lauti bonus. Una volta raggiunto l'accordo, De Ligt può diventare ufficialmente un nuovo difensore della Juventus.