Facciamo un passo indietro e torniamo a una serata speciale per Matthijs De Ligt. Siamo a Nyon, alla cerimonia del Pallone d'Oro, nella quale il difensore della Juventus ha vinto il Trofeo Kopa come miglior giocatore Under 21. Ecco le parole di De Ligt, nel dietro le quinte pubblicato dalla Juventus sui suoi canali social: "Sono molto felice, è un premio nuovo che è stato assegnato l'anno scorso per la prima volta e a vincerlo è stato un grandissimo giocatore come Mbappé. Sono molto orgoglioso di essere tra i candidati" aveva detto De Ligt durante il viaggio verso Nyon.



SOGNI - "Onestamente, il piccolo De Ligt poteva solo sognare tutto questo, ma non pensava fosse possibile. Da piccolo sognavo di diventare un calciatore professionista, ma se avessi detto che avrei vinto il Golden Boy o il Trofeo Kopa e raggiunto le semifinali di Champions a vent'anni avrei detto una bugia a me stesso. Alla fine è successo".



FUTURO - "Torino? Per me è una città nuova, ero abituato ad Amsterdam che è completamente diversa. Ma sono felice di stare qui e ho già visto tanti posti interessanti. Spero di poter rimanere per molto tempo a Torino. Annekee è la mia migliore amica, una persona con la quale posso parlare quando sono un po' giù. Si prende cura di me e sono molto felice di averla al mio fianco. La amo".



JUVE E BONUCCI - "Partecipare a un evento con così tanti giocatori forti per me è un piacere e sono molto contento di essere stato nominato insieme a loro. Ho vissuto tante esperienze positive e negative, ma mi ritengo una persona fortunata. Ero molto orgoglioso dell'interesse di un club così importante come la Juventus, è una società che ho sempre apprezzato e mi piace affrontare e vincere le sfide. Qui mi alleno con i migliori giocatori al mondo e sento di migliorare giorno dopo giorno, con Bonucci ci capiamo bene e ci completiamo a vicenda. La cosa più importante è avere sempre la voglia di imparare e crescere. Se giochi nella Juve devi sempre cercare di vincere tutto, vedremo dove arriveremo".