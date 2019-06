La clausola rescissoria di De Ligt alla Juve partirà da 150 milioni e sarà a salire di anno in anno. A raccontarlo è Radio Sportiva, secondo cui De Ligt - ormai a un passo dalla Juventus - ha chiesto e ottenuto l'inserimento di una clausola che possa liberarlo a un prezzo prestabilito. Non è usuale una scelta del genere in casa Juve, ma è stato il prezzo da pagare - oltre ai 70 milioni più 5 di bonus - per far sì che De Ligt sposasse il progetto bianconero. Una decisione che potrebbe avere ripercussioni nel futuro mercato della Signora? Chissà. Intanto, ecco il grande colpo di questo mercato. Un ragazzone di 19 anni, leader dell'Ajax che tanto ha stupito. Con un costo già chiaro a tutti, Real Madrid e Barcellona compresi.