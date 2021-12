Difficile non avere la testa al mercato, in ogni caso. Anche se il campo chiama così tanto a gran voce. Anche seè di fatto al centro di ogni questione. Matthijs ha rubato inevitabilmente il cuore dei tifosi e arriva da una delle migliori prestazioni stagionali, quella di Bologna. Con le parole di Raiola è tornato in ballo il tormentone che a Torino avevano patito per Pogba: la sensazione di non essere abbastanza per un talento del genere.Secondo quanto riportato da Tuttosport, c'è stato un incontro tra Raiola e il board del Barcellona, una settimana fa a Barcellona. Tanti discorsi sul tavolo, anche quello legato al centrale olandese. E' stato solo un sondaggio, e tanto dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League.. Sarà abbastanza, per Matthijs, per raggiungere il prossimo step?