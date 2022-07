C'è da essere ottimisti, in casa Bayern. Alla fine è ciò che ha detto anche Brazzo Salihamidzic, direttore sportivo dei bavaresi. Ieri a Torino, l'ex giocatore della Juventus ha presentato la prima offerta dei campioni di Germania per, con tutte le intenzioni di strappare il sì dei bianconeri. No, non è riuscito a portarlo a casa. Toccherà riformulare presto l'offerta, naturalmente al rialzo.Come racconta Gazzetta, gli uomini del Bayern hanno messo nero su bianco una proposta da 60 milioni di euro più bonus, che possono far lievitare la cifra sino a 70. La Juve ha risposto velocemente “no grazie”. La richiesta bianconera, sulla parte fissa, non scende al momento sotto gli 80 milioni. Cosa può fare la differenza? La posizione di De Ligt, che ha già detto sì e potrebbe fare pressioni per avere il via libera. Nulla, al momento, in arrivo dall'Inghilterra.