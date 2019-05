L’affare De Ligt sembrava a un passo dalla chiusura ma la trattativa, per il Barcellona, si è fatta improvvisamente in salita. Nelle ultime settimane Mino Raiola ha infatti preteso un rilancio da parte del club blaugrana, che ha ottimi rapporti con l’Ajax ma non è ancora riuscito a raggiungere un’intesa definitiva con il gioiello classe ’99. Come riporta il Mundo Deportivo, la società catalana ha saputo che sul tavolo del difensore è arrivata una nuova offerta da parte di una concorrente, un contratto pari a 14 milioni di euro a stagione. La palla adesso è nelle mani di Bartomeu, che dovrà decidere se abbandonare la corsa oppure correggere la proposta iniziale. Su De Ligt si sta muovendo da mesi anche la Juventus.