Tempo impiegato da de Ligt per segnare all’esordio col Bayern: 97 secondi

Brutto tra l’altro. pic.twitter.com/S5haFLmY6f — Giorgio Dusi (@Gio_Dusi) July 21, 2022

DC UNITED 1-5 FC BAYERN MÜNCHEN

54' Skage Simonsen (#LetsFly)pic.twitter.com/2SpObSwN0w — All goals replay (@goalsreplayg) July 21, 2022

L'ex Juve ha raggiunto subito i compagni negli USA per la tournée e si è visto in campo nel successo per 6-2 sul Dc United di Wayne Rooney. Per lui 28' sul terreno di gioco, conclusi con un gol, un cartellino giallo, un errore.Nagelsmann l’ha inserito nella ripresa e subito è andatocon una conclusione mancina sotto la traversa su sviluppi di un angolo. Al 73esimo, invece, è arrivato il primo cartellino della sua nuova avventura, che aveva già visto però un errore da gol, sul 5-1.A fine gara ancora qualche parola, con cui ha rivelato i consigli chiesti agli ex olandesi del Bayern Louis van Gaal, Arjen Robben e Mark van Bommel: “Hanno parlato tutti bene del Bayern. Tutti gli olandesi che erano qui hanno adorato il club. Da olandese guardi ovviamente il Bayern Monaco. Sei olandese, ma molto più simile a un tedesco”.