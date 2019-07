Ormai ci siamo: Matthijs de Ligt è atteso nel tardo pomeriggio o in serata a Torino per sostenere domani le visite mediche e diventare a tutti gli effetti un nuovo difensore della Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'aereo privato è pronto a portare il difensore nel capoluogo piemontese e, a meno di intoppi burocratici in una trattativa complicata come quella tra i bianconeri e l'Ajax, De Ligt oggi sarà a Torino. Tutti i tifosi lo aspettano con ansia.