La pazienza è una virtù dei forti. L'arrivo a Torino di Matthjis De Ligt non è a rischio. Tuttavia, la Juventus dovrà attendere ancora qualche giorno prima di poter concludere definitivamente la trattativa più importante dell'estate. L'accordo con il difensore olandese è già stato raggiunto. Il centrale dell'Ajax, autentica rivelazione dell'ultima stagione, percepirà 12 milioni all'anno, diventando uno dei più pagati nella rosa bianconera.



NODO - A bloccare l'affare, per il momento, è un capriccio dell'Ajax. I lancieri olandesi, infatti, vorrebbero rialzare il prezzo del cartellino, spingendosi fino ad 87 milioni. In questo modo ballerebbero 7 milioni tra la richiesta della società e l'offerta della Juve. Il motivo di questo cambio di rotta da parte dell'Ajax è presto detto: secondo il ds Marc Overmars, De Ligt non può costare meno di Virgin Van Dijk, il difensore del Liverpool strapagato dai Reds nel 2017 ed il più costoso della storia del calcio. Insomma, l'Ajax ci tiene a mandare un messaggio importante anche a livello di immagine e marketing. La Juve si trova costretta a limare il gap, come riportato da Tuttosport. Resta comunque la sensazione di un affare vicinissimo al lieto fine.