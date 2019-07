Matthijs de Ligt è ormai prossimo a diventare un giocatore della Juventus, ma l'affare era quasi saltato. Almeno qualche tempo fa. L'ha raccontato l'edizione odierna di Tuttosport, che svela un retroscena incredibile: l’accordo tra club e De Ligt era già fatto, ma mancava quello con l'Ajax, a cui Fabio Paratici aveva offerto 50 milioni come prima offerta. Non a caso. Il giocatore, infatti, aveva un accordo verbale con l'Ajax e si è persino infuriato con il ds Marc Overmars che non ricordava questo accordo fissato nell'estate 2018.



IL PADRE E LA MEDIAZIONE - In quel momento, alla presenza del padre Frank e del supervisore Barry Hulshoff, viene comunicata a De Ligt l'impossibilità di lasciare il club per 50 milioni di euro. Ecco allora la trattativa con le nuove cifre, ingrassate fino ai 70 milioni più bonus. Eppure, il raffreddamento dei rapporti aveva quasi chiuso i ponti. Brava la Juve nell'opera di mediazione, ma decisivo soprattutto il ruolo di Raiola e del giocatore. Che ha voluto sempre e solo la Juventus.