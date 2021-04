3









Matthijs de Ligt ha parlato a Sky prima di Juve-Genoa: "Abbiamo perso tanti punti contro le squadre piccole. Contro il Napoli abbiamo fatto un'ottima partita, specialmente nel primo tempo. Dobbiamo continuare così anche contro le piccole.



DELUSIONE - Noi dobbiamo pensare solo a qualificarci in Champions ora, è molto importante per la Juve. Abbiamo anche una finale di Coppa Italia. Questa partita è molto importante per noi".