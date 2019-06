Quando parla un CT, tendenzialmente, si resta ad ascoltare. Se poi, quel CT ha pure vinto un Mondiale, si presta ancor più attenzione. Figurarsi, se lo stesso CT ​è Marcello Lippi, che sulla panchina della Juve ha segnato alcune delle pagine più belle della storia bianconera. Ascoltarlo, ​è d'obbligo. Così, si legge sulle pagine di Tuttosport, il tecnico Viareggino ha parlato anche di Juve, concentrandosi prevalentemente sul mercato in entrata.



Ramsey, Rabiot e Pellegrini piacciono a Lippi, ma chi sposterà davvero gli equilibri, potrebbe invece essere Matthijs De Ligt. Sul centrale olandese, il selezionatore della Nazionale cinese, ha speso dolci parole: "Io credo che il calciatore in grado di spostare gli equilibri sia De Ligt, un armadio con una grande saggezza. Paragoni? Non credo sia il caso. Vero, ne ho visti tanti, da Nesta a Cannavaro, da Maldini a Ferrara, ma mai nessuno era così alla sua età".