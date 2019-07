di Andrea Menon

Ormai la domanda non è più se Matthijs de Ligt arriverà alla Juventus, ma quando. E questo già fa comprendere le stato avanzato della trattativa. Solo una questione di tempo, vi abbiamo raccontato più volte negli ultimi giorni. E così è. La Juve si è mossa con i tempi giusti e toccando i tasti giusti e ha strappato l'accordo con il giocatore, mentre lima quello con l'Ajax, alzando poco alla volta l'offerta. Ora, confermano anche i media in Olanda, si è vicini ai 65-67 milioni di euro garantiti, con l'Ajax poco distante, a quota 75.



L'AFFARE E IL RETROSCENA - Una scelta sulla scia di una trattativa che sta per chiudersi e che la Juventus vorrebbe ultimare entro la metà della prossima settimana, magari già nel weekend, per portare De Ligt in tournée, a partire dal 19 luglio. Dettagli che non scompongono, ma che continuano ad alimentare l'affare e che troveranno pace solo con la firma. L'Ajax ha trovato in Edson Alvarez il sostituto di de Ligt, perché come detto il colpo si sta per chiudere, nonostante l'olandese si alleni regolarmente con i Lancieri. Anche se l'attesa non è proprio una sorpresa in casi come questo, in colpi così importanti. Addirittura, riporta il portale olandese AD, un principio di accordo sulla parole esisterebbe da gennaio, quando la Juve fece uno dei suoi tentativi per De Ligt. Una mossa per sondarne il presente e il futuro, ancor prima dell'incontro in Champions e che fece da preludio alla sua decisione di lasciare l'Ajax.



I 50 MILIONI - L'accordo con il club, infatti, è chiaro da quasi un anno: De Ligt ha scelto di restare e come lui tanti giovani talenti, con la promessa di un addio in caso di offerte e successi nella stagione successiva. Così è stato, così sarà. Non a 50 milioni però, spiegano in Olanda, perché l'accordo sulla parola venne fatto ben prima dell'esplosione sul mercato dei gioielli griffati Ajax, ma ad una cifra superiore, seppur non la prima formulata. Le parti stanno ammorbidendo le richieste, la porta è aperta, penna e contratto praticamente sul tavolo.