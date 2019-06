Il nome di Matthijsresta di gran lunga il più caldo in questi ultimi giorni di mercato in casa Juventus. La trattativa avanza a grandi passi fin dallo scorso venerdì, quando il difensore ha dato il via libera a un futuro con la maglia bianconera. Trattare con Mino Raiola non è facile e Fabio Paratici sta lavorando a un accordo con il gioiello classe '99. De Ligt chiededal suo agente, come vi abbiamo raccontato in esclusiva su ilBiancoNero.com . La trattativa avanza e De Ligt è sempre più vicino all'approdo a Torino.A tal proposito, arrivano voci importanti anche dalla Spagna. Secondo quanto riportato da Radio Catalunya, infatti, il difensore olandesesoltanto nel remoto caso in cui dovesse saltare a sorpresa l'accordo con i bianconeri. Difficile che l'possa essere un problema, visto che la Juventus sembra disposta a soddisfare una richiesta tra i 70 e gli 80 milioni di euro anche grazie ai bonus: l'idea bianconera, come racconta oggi Tuttosport, parla dinelle prossime stagioni di De Ligt.