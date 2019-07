Poco più di un anno esatto fa, uno dei primi indizi che rafforzò l'ipotesi dell'arrivo alla Juventus di Cristiano Ronaldo fu il restylng cromatico della linea di intimo del campione portoghese.Certo, le voci dall'Olanda di oggi valgono più che una semplice prova, ma, se è valso per Ronaldo, perché anche per De Ligt non possiamo giocare a trovare un po' di bianconero?Così, con un pizzico di malizia, ecco che spunta un video - molto romantico, tra l'altro - sul profilo Instagram della fidanzata dell'olandese, AnneKe Molinaar. Come si può vedere, infatti, non solo De Ligt indossa unasu t-shirt presumibilmente total white, ma si fa immortalare, assieme alla compagna, su sfondo in tinta: certo, i pianoforti sono storicamente di quel colore ema il clima estivo aiuta a far volare le fantasie. I desideri, abbiamo scoperto lo scorso luglio, talvolta si avverano.