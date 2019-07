Dalla Spagna, secondo quanto riporta Marca, la strada che porterebbe De Ligt a vestire la maglia bianconera si fa più tortuosa. Il problema riguarda il prezzo del cartellino del giocatore, per il quale l'Ajax non vorrebbe perdere i soldi offerti precedentemente dal Barcellona.



IL PREZZO - Il "no" dei lancieri alla Juve, arrivato oggi, all'offerta da 55 milioni - più 10 di bonus - è dettato dall'offerta a cui l'Ajax ha già detto si: 75 milioni più eventuali bonus, ecco quanto hanno offerto i blaugrana per il talento olandese prima che si inserisse la Juventus. Al contrario dei bianconeri, il Barcellona non ha mai trovato un accordo con il calciatore e il procuratore Mino Raiola e come anticipato da Ilbianconero.com De Ligt parte solo per una cifra tra i 75 e gli 80 milioni di euro, incluse le commissioni per Raiola. Manca "solo" questo per vedere l'olandese con la maglia bianconera visto che la Juve ha già un accordo con il giocatore.