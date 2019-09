Secondo la stampa francese, mentre Antero Henrique era in prima fila, è stato l’arrivo di Leonardo a bloccare il potenziale arrivo di Matthijs de Ligt al Psg. Il dirigente ex Milan, infatti, non voleva spendere 75 milioni di euro per il difensore centrale olandese poi finito alla Juve. Insomma, il futuro dell'olandese poteva essere ben diverso. Ma la scelta italiana è dettata anche in funzione del percorso di crescita messo in atto dal difensore e dal suo entourage: giocare in Italia per diventare il migliore, sotto ogni punto di vista. Sotto l'ala protettiva di Sarri, Matthijs ha dimostrato di avere ancora da lavorare.