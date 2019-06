Tocca a Raiola. E soprattutto a Matthijs, nome difficile da scrivere ma dolcissimo da pronunciare. Specialmente in questi giorni, ancor più per i tifosi bianconeri. La situazione tra De Ligt e la Juve si può riassumere in una scelta: sarà il difensore a spianare la strada alla Signora, oppure a sbarrarla. Questo perché, nelle chiacchierate parigine con il super procuratore italiano, le parti hanno parlato di cifre giuste e di possibilità concrete: come quella che la dirigenza bianconera possa alla fine impegnarsi a pagare almeno 65 milioni di euro, o come quei 12 milioni di euro d'ingaggio che non spaventano certamente Paratici e Nedved. IL PUNTO - Mesi dopo quella capocciata che sentenziò l'uscita della Juve dalla Champions (e probabilmente la successiva e presente rivoluzione), De Ligt ha flirtato col Barcellona prima e con il Psg poi. Come si è arrivati al probabile atterraggio a Torino? Questione di soldi, come sempre. Nello specifico, però, di percentuali: entrambe le squadre, nella valutazione generale, hanno ritenuto esosa la richiesta di Raiola di accaparrarsi del 20% della cifra totale della cessione. Un gioco che la Juve ha già saputo far suo nell'affaire Pogba, e che ripeterebbe volentieri se questo dovesse essere il prezzo da pagare per il difensore dei prossimi 10 anni. Intanto, si continua a parlare: della cifra esatta da destinare all'Ajax, dei bonus dell'ingaggio e di una clausola rescissoria che trova un po' di resistenze di matrice torinese. Ci vuole tempo per sistemare ogni dettaglio, però ci siamo. Ci siamo davvero. Ci siamo che De Ligt, il classe 1999 simbolo della rinascita olandese, sta per approdare alla Vecchia Signora.