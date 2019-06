. Da tempo vi raccontiamo su ilBiancoNero.com del fatto che il difensore e capitano dell'Ajax sia il primo nome sulla lista di Fabio Paratici per rinforzare la difesa, in vista della prossima stagione, ma soprattutto in ottica futura, considerando la giovane età del classe '99. La vera novità di queste ultime ore, come vi abbiamo riportato , è il possibileormai chiamatosi fuori dall'affare,superato dal blitz di Pavel Nedved con l'agente Mino Raiola e da un'offerta pazzesca in mano ai bianconeri.L'intenzione della Juventus, però, come raccolto da ilBiancoNero.com, sarebbe quella di. Consapevoli che l'affare, per quanto straordinario, non abbia la risonanza di un colpo come quello che ha portato Cristianoo potrebbe riportare Paula Torino, i dirigenti bianconeri vorrebbero evitare di alzare l'asticella fino a 12 o addirittura 15 milioni a stagione per De Ligt, consapevoli che potrebbero di conseguenza far fronte a numerose richieste di rinnovo al rialzo. Ciò visto che, alle spalle di CR7, lo stipendio più alto al momento in rosa resta quello proprio da 7.5 milioni a stagione di Gonzalo Higuain, per altro in partenza.De Ligt, che un anno fa è approdato a Torino in visita insieme a Raiola, apprezza il mondo bianconero e sa che la Juventus può essere tra le scelte migliori per un futuro da grande protagonista a livello europeo.Per convincere l'agente a tenere più basso l'ingaggio si potrebbe inserire a contratto una clausola rescissoria.A quel punto non resta che convincere l'Ajax, ma la Juventus, in questo caso, non vuole badare a spese: sono prontiper il club olandese, che renderebbero De Ligt il secondo difensore più pagato di sempre, alle spalle di Virgil van Dijk al Liverpool.