Il giorno dei giorni dovrebbe essere il 19 luglio. Quella dovrebbe essere la data in cui la Juventus accoglierà finalmente Matthjis De Ligt. Il difensore olandese vuole i bianconeri ed ha mostrato tutto il suo interesse avviando la trattativa con il club italiano e chiamando il tecnico Maurizio Sarri. In generale, i vertici della società campione d'Italia hanno ricevuto un'ottima impressione dal giocatore, apparso disponibile e determinato ad accettare la sfida lanciatagli da Cristiano Ronaldo nella finale di Nations League quasi un mese fa.



OSTACOLI – Attualmente però la Juve si trova ad affrontare due ostacoli. Il primo è il tempo a disposizione: i bianconeri vorrebbero avere ai propri ordini De Ligt entro il 19 luglio, data dell'inizio della trasferta asiatica. Dunque non manca molto. E poi bisogna fare i conti con la resistenza dell'Ajax. Gli olandesi non intendono scendere sotto gli 85 milioni di euro per il cartellino del difensore, dato che considerano il proprio tesserato un talento alla pari di Virgin Van Dijk, il centrale più costoso della storia. E nel frattempo i lancieri spingono per avere Matthjis al ritiro regolarmente. Insomma, un cruccio con cui la Juve si trova a dover risolvere. E alla svelta se si vuole dare a Sarri il primo grande rinforzo difensivo.