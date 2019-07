Matthijs de Ligt è vicino alla Juventus nonostante, in queste ore, le due società non si siano avvicinate dal punto di vista economico. Il centrale olandese costa 75 milioni di euro e ancora i bianconeri non hanno messo sul piatto tale cifra. I tifosi avversari osservano il mercato della Vecchia Signora, leggono le notizie su siti e giornali e temono che i bianconeri possano annunciare presto l'acquisto di uno dei difensori più forti e promettenti del parorama calcistico mondiale. Le loro reazioni? Potete vederle in questo video. Gli avversari gufano e la Juve si avvicina a De Ligt.