Dopo l'esordio col, in amichevole contro il DC United, sono arrivate anche le prime parole dida nuovo giocatore dei bavaresi: "Non è stato difficile convincermi a passare al Bayern. È un grande club con grandi tifosi. Ma è stato comunque molto interessante ascoltare i piani della società e per me è un grande onore essere visto come una parte importante del loro futuro. Ho sentito che il club mi desiderava davvero e che avevano in mente un ruolo davvero importante per me."Come giocherò qui? Prima di tutto come difensore devo difendere, ma in un club come il Bayern devi anche fare di più. Difendere in modo aggressivo, costruire il gioco e se possibile segnare anche gol. Grazie alle mie qualità nel gioco aereo avrò la possibilità di segnare più gol che alla Juventus. Potevo già venire qui? Anche tre anni fa c'erano stati contatti, ma il 2019 è stato un po’ caotico. Molte squadre mi volevano. Probabilmente non era il momento giusto per venire al Bayern. Ora sono qui e sono convinto che sia il passo giusto".