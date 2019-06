Proprio quando il Barcellona sembrava a un passo dall’acquisto di Matthijs de Ligt, la situazione è cambiata. Il club blaugrana ha ottimi rapporti con l’Ajax, che dalla sua lascerebbe partire il difensore classe ’99 in direzione Camp Nou, ma non è riuscito a superare l’ostacolo rappresentato da Mino Raiola. C’è di più: secondo il Mundo Deportivo l’offerta del Barça non ha convinto De Ligt dal punto di vista economico e progettuale. I giorni passano, tutte le competizioni europee sono terminate e la società catalana teme di veder sfumare l’affare. Sì, perché su De Ligt si stanno muovendo con insistenza anche Juventus e PSG.