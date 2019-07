De Ligt alla Juve: è fatta. Ve l'abbiamo raccontato (qui) con tanto di cifre: 75 milioni complessivi, commissioni e bonus inclusi in un affare che la Juventus si prepara ad ufficializzare. Un colpo importantissimo, che segna ancora una volta la differenza tra i bianconeri e il resto d'Italia e che colloca, ancora una volta, la società di Agnelli tra le maggiori potenze mondiali, ora anche sul mercato. Giovane, forte, leader e fenomeno per il futuro: il CR7 della difesa, si è detto.



Così, tutti a Torino aspettano De Ligt, tra emozione ed entusiasmo. La Juve verserà una cifra record per l'Italia, battendo anche la cessione di Bonucci - record con 42 milioni di euro -, ma non sarà comunque la maggiore d'Europa. Di chi si tratta? Scopritelo nella nostra gallery! E no, non si tratta di Van Dijk...