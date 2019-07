Domani è una giornata a dir poco speciale in casa Juventus. Al J-Medical si tengono le consuete visite mediche per il nuovo arrivato, Matthijs de Ligt, prima della firma sul contratto che lo legherà ai bianconeri per i prossimi cinque anni. Nel capoluogo piemontese, però, non c'è soltanto il gioiello classe '99 a farla da padrone: nella giornata di domani, infatti, è previsto l'arrivo del suo entourage al gran completo. Ci saranno, infatti, sia Mino che Enzo Raiola. Che sia l'occasione anche per parlare di altri nomi sul mercato? Lo riporta Sky Sport.