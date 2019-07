Che burloni quelli di Adidas





A chi somiglia questo biondino..? pic.twitter.com/ihgH2JYKkD — JuanitoCR (@juanito1897) 30 giugno 2019

Lunedì mattina, giorno di Rabiot, ma non solo. Il 1° luglio è il momento in cui parte la nuova stagione, un lunedì diverso dagli altri.Chiaramente, non un indizio vero e proprio, ma una curiosità che qualche tifoso ha voluto sottolineare con una risata, sperando di chiudere a breve il colpo.L’accordo con il 19enne capitano dell’Ajax è stato raggiunto a 8 milioni a stagione più 4 di bonus, ma anche quello con il club olandese è in via di definizione peruna cifra vicina agli 80 milioni di euro.