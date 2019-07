Sono giorni di attesa snervante per i tifosi della Juventus. Dopo l'arrivo di Adrien Rabiot a parametro zero dal Paris Saint-Germain, che ha fatto seguito a quello di Aaron Ramsey, con le medesime modalità, dall'Arsenal e a quello di Luca Pellegrini dalla Roma, c'è da chiudere in fretta il colpo Matthijs de Ligt, in arrivo dall'Ajax. Il difensore classe '99 ha un accordo totale con il club bianconero, che sta curando gli ultimi dettagli dell'operazione, tra parte fissa e bonus, con il club olandese prima di ufficializzare il colpo. Lo riporta Sky Sport.