Contatti fitti tra la Juve e Mino Raiola: si vuole fare in fretta per De Ligt. Motivo? Per evitare la concorrenza del Barcellona (oggi l'incontro tra Piqué e il giocatore alle Bahamas, riportato dai media spagnoli) e del Paris Saint Germain, tornato alla carica dopo aver praticamente sciupato un vantaggio netto. Le parti si sono risentite anche nella giornata di ieri, in un incontro virtuale che ha ribadito quanto raccontato in questi giorni: il giocatore ha dato la massima priorità alla Juventus. Che con l'Ajax è pronta a definire tutto, mentre con il calciatore ci vorrà qualcosina in più (e qualche milione). Il pallino è tra le mani di Paratici, Nedved e Agnelli: siamo alla stretta finale.