Per il trasferimento ufficiale di Matthijs de Ligt alla Juventus è soltanto questione di ore. Dopo aver chiuso l'accordo con il difensore e con il suo agente, Mino Raiola, il club bianconero deve soltanto definire gli ultimi dettagli con l'Ajax. Fabio Paratici si è spinto fino a quota 67 milioni di euro, cui aggiungere qualche bonus per raggiungere i 75 milioni richiesti dal club olandese per il suo cartellino. L'obiettivo è chiaro: portare il calciatore a Torino prima della partenza per la tournée in Asia, tra una settimana esatta. Dall'Olanda, il De Telegraaf sostiene che De Ligt sarà già domani al J-Medical per le visite mediche, ma la Juventus, per il momento, ha smentito, come racconta l'edizione odierna de La Stampa.